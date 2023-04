Domenico Tedesco répond aux critiques de Genk

Le sélectionneur des Diables Rouges n'avait pas repris Trésor et Heynen lors du premier rassemblement. Dimitri De Condé n'avait pas compris ce choix.

Le 17 mars dernier, Domenico Tedesco annonçait sa première sélection à la tête des Diables Rouges. Comme à chaque fois, qui dit sélection, dit des heureux mais aussi des déçus.

Parmi les 24 joueurs repris, on ne retrouvait ni Bryan Heynen, ni Mike Trésor. Un choix qui avait fait couler beaucoup d'encre du côté de Genk et Dimitri De Condé, manager du club, avait qualifié cette décision de "manque de respect".

Au micro de RTL Sports, Tedesco est revenu sur cet épisode et estime que "l'affaire est complètement close". Il comprend le sentiment de De Condé et des supporters du club : "J'ai aussi été entraîneur de club et je sais que c'est bon signe lorsqu'un de vos joueurs est appelé en équipe nationale. Si ce n'est pas le cas, il est normal d'être déçu".

Il a expliqué les raisons de son choix et confirmé qu'il continuerait à observer les deux joueurs : "Surtout maintenant que des matchs importants arrivent pour Genk en playoffs. Ce sera un choix difficile en juin".