Un défenseur incontournable de l'Union pourrait bientôt fêter sa première sélection internationale

Le Franco-Marocain ne compte pas encore de sélection internationale. Les choses pourraient évoluer, dès le mois de juin.

Grâce à ses grandes performances en Europa League, l'Union Saint-Gilloise se fait de plus en plus un nom sur la scène continentale et ses joueurs commencent à être davantage mis en valeur. Si certains Unionistes pourraient quitter le club cet été contre plusieurs millions d'euros, d'autres pourraient profiter de cette belle épopée qui dure depuis bientôt deux saisons pour fêter leur première sélection internationale.

C'est d'ailleurs le cas d'un défenseur central titulaire et incontournable : Ismäel Kandouss. Âgé de 25 ans, le franco-marocain ne compte pas encore de sélection nationale mais pourrait être appelé par les Lions de l'Atlas de Walid Regragui. Selon la presse marocaine, le sélectionneur du demi-finaliste de la défunte Coupe du Monde était d'ailleurs hier à Bruxelles pour discuter avec Kandouss et lui assurer qu'il ferait partie du groupe repris pour le prochain stage du Maroc au mois de juin.

Il y a quatre ans, Ismaël Kandouss avait disputé trois rencontres avec les espoirs marocains. Jamais appelé en équipe première, il était toujours disponible pour l'Équipe de France et Didier Dechamps. Cette saison, le natif de Lille compte 24 titularisations en championnat et n'a pas manqué la moindre rencontre d'Europa League, ne ratant que 25 minutes sur l'ensemble des 9 matchs.