Eupen et Edward Still, c'est fini !

L'ancien adjoint d'Ivan Leko avait été nommé à la tête des Pandas le 22 novembre 2022.

D’un commun accord, Eupen et Edward Still ont décidé de ne pas prolonger leur collaboration. Le jeune technicien est parvenu tant bien que mal à maintenir la formation germanophone en D1A malgré une très lourde défaite au Club de Bruges (7-0) lors de la dernière journée de championnat. Son bilan à la tête des Eupenois est peu flatteur avec 2 victoires, 6 partages et 9 défaites en 17 rencontres de championnat. Soit 12 points pris sur 51.

"Eupen remercie Edward Still pour son travail compétent et la collaboration positive avec le staff, les joueurs, la direction et tous les collaborateurs du club. Eupen souhaite à Edward Still beaucoup de succès pour la suite de sa carrière", peut-on lire dans le communiqué des Pandas.