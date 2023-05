Un Diable Rouge demandé par l'Europe entière

Les clubs intéressés ne se comptent plus sur les doigts d'une main. Et ils sont de plus en plus nombreux chaque semaine.

L'Inter, Eintracht Francfort, Leeds, Marseille, Monaco, Leipzig, Arsenal, Aston Villa et AC Milan. Voilà les clubs intéressés par les services du Diable Rouge Lois Openda. Et cette liste s'agrandit chaque semaine et il y a fort à parier qu'il pourrait avoir le choix, non seulement du championnat, mais aussi du club. De plus, il ne se laisse pas impressionner par l'intérêt qu'il suscite et a même marqué un but important samedi soir. Lens se rapproche ainsi tranquillement de la qualification pour la Ligue des champions. Openda semble donc pouvoir rester à Lens. Il y est encore sous contrat jusqu'en 2027 et a déjà indiqué qu'il souhaitait entendre l'hymne de la Ligue des champions avec Lens.