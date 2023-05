Pourquoi Zeno Debast devrait rester à Anderlecht une saison de plus

Le RSC Anderlecht croise les doigts pour pouvoir conserver ses pépites une saison de plus. Concernant Bart Verbruggen, cela sera peut-être compliqué, mais Zeno Debast ferait peut-être bien de rester.

Cette semaine, une mauvaise nouvelle vient d'Angleterre pour les supporters du Sporting d'Anderlecht : Bart Verbruggen serait dans le viseur de Manchester United, une information qui vient du plutôt fiable Manchester Evening News. L'été sera long pour le RSCA et Jesper Fredberg, qui devront s'accrocher bec et ongles à leurs pépites s'ils veulent les garder.

Concernant Verbruggen, l'issue semble difficilement évitable. Le n°1 du RSCA est un surdoué, dont on attendait les "vrais" débuts (comprendre: l'enchaînement des matchs) afin de voir si ses performances en Espoirs seraient confirmées en A. Elles l'ont été, et mieux encore. Un an après avoir failli, déjà, rejoindre l'Angleterre et Burnley pour une énorme somme, Bart Verbruggen peut en rapporter le double avec son statut d'international néerlandais et ses prestations en Europe.

Et Debast ?

La situation de Zeno Debast (19 ans) semble un peu différente. Récemment cité par le CIES parmi les jeunes les plus prometteurs au monde, il profite là de son âge et de son statut de Diable Rouge ; mais pour qui observe réellement les matchs, Debast a encore du progrès à faire avant de valoir les 20 millions que lui attribue le CIES. Transfermarkt, souvent plus proche de la réalité, place d'ailleurs sa valeur à 10 millions.

© photonews

Debast a bien sûr d'immenses qualités, qui sautent aux yeux : un jeu long fantastique, une audace balle au pied qui rappelle un peu celle de Vincent Kompany à ses débuts, une qualité technique et d'anticipation au-dessus de la moyenne. Problème : il utilise parfois ces qualités pour compenser des défauts gênants pour un défenseur central.

Une saison pour peaufiner

Son placement, son timing dans le jeu aérien posent parfois problème - et avaient posé problème aux yeux de toute la Belgique lors de ses deux premières titularisations avec les Diables. Coup de bol pour Zeno : si ses qualités techniques sont innées et celles d'un surdoué, tout le reste s'acquiert avec la maturité et l'expérience - l'inverse est plus compliqué.

Bref : les bases sont là pour que Zeno Debast devienne l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe...mais un départ prématuré pourrait coûter très cher. Jason Denayer était aussi comparé à Kompany à ses débuts ; à 27 ans, il bronze à Dubaï.

Aux côtés de Jan Vertonghen, Debast a énormément progressé cette saison, mais la fin d'exercice délicate du RSCA ne l'a pas épargné. Après près de 2 mois de vacances, les chances sont mêmes réelles de le voir rejoindre les U21 plutôt que les Diables, et ce serait selon nous une excellente idée afin d'engranger du rythme avant la préparation estivale.

Une préparation qui pourrait déboucher sur une saison de plus au RSCA. Ce serait un signal fort de la part de Jesper Fredberg, mais aussi du joueur : peu ont le coeur Mauve comme Debast, que l'on a vu en larmes après certains revers cette saison. Ce sera aussi un élément essentiel dans les négociations...