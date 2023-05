Erik Ten Hag donne son feu vert pour l'arrivée d'un Diable Rouge à Manchester United !

Selon la presse anglaise, l'entraîneur néerlandais de Manchester United aurait donné son feu vert pour l'arrivée d'Amadou Onana la saison prochaine.

Manchester United est de retour dans la course à l'Europe et occupe actuellement la 4e place. Ce samedi, les Mancuniens ont profité du faux-pas de Newcastle à Leeds pour revenir à égalité des Magpies sur la troisième marche du podium. Une véritable révolution menée à Old Trafford depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag.

Désormais, c'est l'entraîneur néerlandais qui décide de tout en matière de transferts entrants et sortants. L'ancien de l'Ajax veut entièrement construire son effectif et force est de constater que cela fonctionne plutôt bien. Les Reds ont été éliminés de la Coupe d'Europe mais doivent encore disputer la finale de la FA Cup contre Manchester City, au mois de juin.

Erik Ten Hag, comme tous les autres entraîneurs du championnat, a déjà commencé à plancher sur le mercato estival et a validé le nom d'Amadou Onana, selon les informations de la presse anglaise et de Football Insider. Les Reds ont prévu de passer à l'action cet été, surtout si Everton est relégué en Championship. A Manchester, Amadou Onana serait vu comme le remplaçant à long terme de Casemiro.