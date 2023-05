Nacer Chadli imite Axel Witsel

L'actuel joueur de Westerlo a annoncé la fin de sa carrière internationale. Il l'a annoncé après le match entre le Standard et son club actuel.

L'ancien joueur de Tottenham et d'Anderlecht s'est confié au micro de la RTBF : "On doit tourner la page. Cela a été une bonne période pour nous tous. La relève est là. C’est officiel. Je dois encore le communiquer sur Internet, mais j’ai donné beaucoup de mon temps. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer pour mon pays avec des joueurs qui sont devenus des amis. Ma plus grande fierté ? Le bronze à la Coupe du monde. C’était historique. Cela va rester comme quelque chose de spécial pendant longtemps. La plupart des personnes me parlent de ce but face au Japon."

Nacer Chadli, 33 ans, reste donc bloqué à 66 sélections pour les Diables Rouges.