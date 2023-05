Alex Czerniatynski détaché et plus relax: "J'ai tourné la page"

Sans banc depuis le 19 novembre 2019, l'ancien Diable Rouge estime qu'il est peut-être temps de clôturer un chapitre de sa carrière et de passer à autre chose.

Sans club depuis son éviction de l'Olympic le 19 novembre 2019, Alex Czerniatynski s'est fait à l'idée de ne plus jamais entraîner. "J'ai tourné la page et je suis désormais pensionné. Je me consacre désormais à ma famille", nous confie Czernia. "J'ai 63 ans maintenant et je me suis fait à l'idée que c'était fini pour moi. Les équipes belges préfèrent opter pour un jeune technicien de 35-40 ans ou choisir un technicien étranger comme Saint-Trond (L'Allemand Thorsten Fink est le nouveau T1 des Canaris,ndlr) vient de le démontrer récemment", a expliqué l'ancien serial buteur qui laisse tout de même une petite porte ouverte.

"Si jamais un club intéressant venait aux nouvelles avec un projet, cela pourrait me faire réfléchir. J'avais eu des propositions en début de saison, mais j'avais refusé car je ne voulais pas m'embarquer dans n'importe quoi et je n'avais pas envie de revivre ces moments douloureux que sont les faillites d'un club. Je ne suis plus à la recherche d'un nouveau banc car une nouvelle vie s'ouvre à moi. Avant je me tracassais de ne pas recevoir un coup de téléphone, ce n'est plus le cas. Il faut savoir dire stop, j'ai eu une belle carrière de joueur et d'entraîneur. C (e que je n'ai pas pu faire avec ma famille durant toutes ces années, je peux le faire désormais. On passe beaucoup de temps ensemble. Avant c'était sept jours sur sept consacrés au football, sans oublier le stress ambiant. En tant qu'entraîneur, tu te retrouves à la merci des résultats et si tu perds deux matchs, tu es déjà mis sous pression. Je suis heureux et surtout plus relax", a conclu Alex Czerniatynski.

L'ancien Diable Rouge (31 sélections, 7 buts), passé par le RFC Liège, le Sporting Charleroi, le Beerschot, le Sporting d'Anderlecht, le Standard de Liège, Malines et l'Antwerp, a raccroché les crampons à l'âge de 39 ans avec 187 buts marqués en 490 matchs avant d'entamer une carrière d'entraîneur.

En tant que coach, Czerniatynski a travaillé pour le Standard (entraîneur des jeunes), Malines (entraîneur des jeunes et T1), l’Union Saint-Gilloise, le KSK Beveren, le RFC Tournai, l’Olympic Charleroi, Sint-Niklaas, Waasland-Beveren (T2), Seraing, le RFC Liège, Duffel et Chatelet.