Jérémy Doku, le dribbleur le plus efficace d'Europe !

Depuis son retour de blessure, le Rennais est impressionnant dans la course à l'Europe. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives sur les cinq derniers matchs, Jérémy Doku est le meilleur joueur de Rennes en cette fin de saison.

Est-ce enfin la bonne pour Jérémy Doku, de retour de blessure et impressionnant avec Rennes dans cette fin de saison ? Indisponible durant trois périodes différentes cette saison, le joueur de 20 ans est en feu dans la course aux sièges européens. Le Stade Rennais est actuellement 6e à une longueur de Lille, qualifié pour les tours préliminaires de Conference League.

Sur les cinq derniers matchs, l'ancien du Sporting d'Anderlecht a inscrit quatre buts, délivré deux passes décisives et a dribblé. Beaucoup dribblé. En moyenne, Doku réussit 6.7 dribbles par match en championnat cette saison, ce qui représente le meilleur ratio des cinq grands championnats européens. Rien que ça.

Après un début de saison plus contrasté, Doku a explosé en 2023 et est directement impliqué dans neuf buts depuis le début de l'année civile, le plus haut total rennais. L'ailier droit semble enfin lancé vers l'avenir promis depuis plusieurs années.