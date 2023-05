Thierry Dailly réagit après les propos déplacés de John Textor au sujet d'Anderlecht et de l'Union

John Textor s'était un peu emporté après la montée du RWDM, assurant qu'il voulait "botter les fesses" de l'Union et d'Anderlecht. Thierry Dailly, invité de La Tribune, s'est excusé.

Était-ce dans l'esprit de la "zouanze" bruxelloise, ou John Textor avait-il dépassé les bornes en affirmant que le RWDM voulait désormais "botter les fesses" de l'Union et d'Anderlecht en D1A ? La question a été soulevée sur le plateau de La Tribune, ce lundi sur la RTBF.

Thierry Dailly était invité, et il a présenté ses excuses aux autres clubs bruxellois pour ces propos. "J'ai aussi été choqué de ces propos. Je crois qu'aux USA, c'est un peu différent d'ici...je ne l'ai pas encore eu au téléphone à ce sujet", déclare le président du RWDM.

"Quand on voit comment les supporters se sont comportés entre ceux du RWDM et d'Anderlecht dans ce dernier match, c'était vraiment une fête du football bruxellois", ajoute Dailly. "J'ai un grand respect pour les supporters d'Anderlecht. Et là, en tant que président, je présente mes excuses pour ces propos maladroits. On a beaucoup de supporters d'Anderlecht dans nos tribunes, c'est important".