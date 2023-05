"Des joueurs de toute l'Europe veulent jouer pour Kompany et Burnley"

Vincent Kompany a désormais une aura incroyable en tant qu'entraîneur, et le mercato estival de Burnley faudra la peine d'être suivi. Selon l'un des investisseurs de Burnley, Kompany est l'argument maître des Clarets.

Après avoir quitté Anderlecht, Vincent Kompany a fait ses preuves en remportant brillamment le titre en Championship avec Burnley. Désormais, malgré l'intérêt de grands clubs, il va préparer calmement la saison en Premier League.

JJ Watt, nouvel investisseur de Burnley, est ravi de pouvoir compter sur l'ex-capitaine de Manchester City. "C'est un club spécial, un endroit spécial, et quand vous écoutez les joueurs parler de Kompany, vous comprenez qu'il est quelqu'un de spécial", déclare-t-il sur CNN.

"Des joueurs de toute l'Europe nous appellent et veulent désormais venir jouer pour Burnley et Kompany, et il y a une raison à cela", estime Watt, ancien joueur de NFL.