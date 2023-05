C'est dans la tête docteur ? "Rien n'est perdu"

Roman Yaremchuk traverse une saison difficile au Club de Bruges. Le record de transfert semble avoir du mal à s'adapter à son nouveau statut, mais selon le psychologue sportif Nathan Kahan, il n'est pas un cas désespéré.

Yaremchuk doit maintenant se concentrer sur la saison prochaine. "La meilleure chose que Yaremchuk puisse faire est de revenir à la case départ", a déclaré Kahan à Het Laatste Nieuws. "Travailler sur ses problèmes, se ressourcer pendant la mi-saison. Ensuite, je pense que la confiance peut revenir d'un coup. Une étincelle peut suffire à relancer un tel attaquant."

Kahan comprend les frustrations de Yaremchuk. "Un athlète de haut niveau est souvent un perfectionniste. Il cherche à atteindre le maximum. Et quand il n'y parvient pas, il s'en veut et entre dans un cercle vicieux. Parfois, on peut en faire trop, se mettre trop de pression. On se met trop de pression. C'est peut-être aussi le cas de Yaremchuk.

Dimanche dernier, Yaremchuk a été remplacé par Romeo Vermant avant l'heure de jeu. Vermant devrait être titulaire contre le KRC Genk ce dimanche.