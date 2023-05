Deux Diables Rouges présélectionnés avec les Espoirs...et donc absents en équipe A ?

Jacky Mathijssen a fait connaître sa présélection pour l'Euro U21. Deux Diables Rouges y figureraient.

L'Euro U21 commence dans moins d'un mois en Géorgie, et beaucoup se demandent si Jacky Mathijssen compte appeler des Diables Rouges. Rien moins qu'Amadou Onana, Roméo Lavia, Loïs Openda, Johan Bakayoko, Zeno Debast ou encore Charles De Ketelaere pourraient ainsi rejoindre les Espoirs.

Selon la Gazet Van Antwerpen, deux noms figureraient dans la présélection de Mathijssen. Il s'agit de Zeno Debast et Charles De Ketelaere. Deux joueurs qui n'ont pas eu énormément de temps de jeu en mars dernier sous Domenico Tedesco, et pourraient profiter d'un passage en U21 pour acquérir du rythme après une saison soit difficile (pour CDK), soit finie très tôt (pour Debast).

La sélection finale ne doit être fournie que le 14 juin, et celle de Tedesco sera donc dévoilée avant ; il n'est pas exclu que Debast et CDK en soient absents. En théorie, ils peuvent enchaîner les matchs des Diables et de l'Euro U21, mais les Espoirs jouent un amical le 15 juin, et rejoindre le groupe en cours de route ne serait pas l'idéal.

"Petite" surprise de la présélection également : la présence d'Arthur Vermeeren, le joyau de l'Antwerp. Pourquoi surprise ? Car Jacky Mathijssen avait été très clair : Vermeeren irait soit avec les Diables Rouges, soit avec les U19 (qui disputent des matchs qualificatifs importants), mais pas en Espoirs. Visiblement, l'entraîneur des Espoirs a changé d'avis.