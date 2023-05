Brian Priske réclame un gros montant à l'Antwerp

Viré de l'Antwerp l'année dernière, le Danois souhaite récupérer l'argent que lui doit le Great Old.

L'Antwerp doit une somme de plus de 500.000 euros à Brian Priske, selon Het Nieuwsblad. C'est ce que vient de décider le tribunal du travail d'Anvers, suite à un litige entre le club et son ex-entraîneur. Le matricule 1 peut encore faire appel.

Priske a été viré de l'Antwerp en mai de l'année dernière, après un an seulement, mais il a porté l'affaire devant les tribunaux un mois plus tard parce que son licenciement n'avait pas encore été entièrement réglé. Le Danois affirmait que, malgré plusieurs rappels, il n'avait pas encore reçu son indemnité de licenciement, son pécule de vacances, son salaire du mois de mai et sa prime de match contre l'Union. Au total, il réclamait donc un peu plus d'un demi-million d'euros, un montant que le club anversois refusait de lui verser, mais que le tribunal a validé.