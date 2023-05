Un ancien Diable Rouge en est certain, il y aura un Unioniste expulsé au Bosuil demain

Le titre est à deux doigts pour Le Great Old qui n'est plus qu'à quelques heures d'un match important pour son histoire.

Avec le titre à portée de main, la saison de l'Antwerp et de l'Union pourrait se décider demain au Bosuil.

Les observateurs sont nombreux et un de ceux-ci, Marc Degryse, n'entrevoit pas une rencontre facile pour Christian Burgess. En effet, il estime que le défenseur anglais a échappé à plusieurs reprises à l'exclusion ces derniers temps, comme lors du match à Genk, et il s'attend à ce que ce dernier soit à nouveau sous le feu des projecteurs demain.

"Burgess sera expulsé dimanche. C'est certain. S'il s'illustre à nouveau comme contre Genk et quitte la pelouse, cela fera pencher la balance et pourrait décider de la rencontre dimanche", a déclaré l'ancien Diable Rouge à Het Laatste Nieuws.