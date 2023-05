Et si Bruges...donnait un petit coup de pouce à l'Union ?

Le championnat de Belgique peut encore connaitre un revirement de situation totalement fou ce week-end. A l'Antwerp et à Genk, on allumera un cierge en pensant au Club de Bruges, qui connait bien des soucis dans son effectif et devrait aligner beaucoup de jeunes.

Les deux concurrents de l'Union espèrent évidemment que Bruges jouera le coup à fond ce dimanche au Marien, afin de maximiser leurs chances de titre.

Mais, tandis que les deux formations se livreront une lutte intense dans l'antre de la Cegeka Arena, Bruges a de grandes chances d'aligner une équipe très jeune au Marien.

Un Club de Bruges démotivé

Au Club, on a vu ces dernières semaines que les matches sont trop longs pour les joueurs majeurs. Ils n'ont plus rien à jouer, et cela s'est parfois ressenti. Ceux au palmarès ou la carrière importante ne jouaient là que pour l'honneur. Cela n'a manifestement pas suffi à les motiver, sauf contre l'Antwerp bien sûr...

Les supporters les avaient motivés pour ces deux matches. Aujourd'hui, c'est le contraire : ils veulent qu'ils perdent contre l'Union pour que l'Antwerp ne devienne pas champion. Dimanche dernier, les supporters du Club ont même applaudi à chaque but de Genk. Il en sera de même au Parc Duden. Pas de quoi les revigorer, donc.

© photonews

Le risque zéro pour De Mil

Rik De Mil, le coach, ne prendra en tout cas plus de risques avec des joueurs comme Buchanan, Olsen, Mata et Meijer. Noa Lang serait à nouveau en forme, mais quel intérêt a-t-il à jouer maintenant ? Aucun, car il veut être en forme pour l'équipe nationale - et pour un transfert estival.

Ainsi, il est presque certain que De Mil enverra ses jeunes sur le terrain. Antonio Nusa, Cisse Sandra, Kamal Sowah, voire Homma Shion ou Talbi Chemsdine. Tous peuvent espérer une place de titulaire. D'un autre côté, ils voudront se montrer le plus possible. Un joueur comme Jack Hendry aussi, lui qui espère un transfert.

Nul doute que Ronny Deila sera bientôt dans les tribunes pour observer son équipe. Ne dit-on pas que la première impression est toujours la meilleure ? Beaucoup de ces jeunes espèrent percer complètement la saison prochaine. Mais cela sera-t-il suffisant face à une Union bien que déforcée mais ultra-motivée ? Cela reste à voir...