De retour par la grande porte ? Brecht Dejaegere cité dans un club belge !

Brecht Dejaegere est une affaire à saisir. L'ancien milieu offensif de La Gantoise quittera Toulouse au terme de la saison, et il semble que...le RSC Anderlecht soit sur le coup.

Au terme d'une saison qui l'a vu, brassard de capitaine au bras, remporter la Coupe de France, Brecht Dejaegere (31 ans) a quitté le Toulouse FC. Une sortie par la grande porte pour le milieu offensif, qui ne manque probablement pas d'options.

L'une d'elles était Bordeaux, qui s'apprête à remonter en Ligue 1, mais selon le site spécialisé Les Violets, cette piste s'est éloignée...au profit de la Jupiler Pro League. Et pas n'importe où en Pro League : Brecht Dejaegere serait en discussions...avec le RSC Anderlecht.

Gratuit, expérimenté et connaissant parfaitement le championnat belge : l'ancien de La Gantoise serait une option idéale pour compenser le départ de Lior Refaelov. C'est donc une information tout à fait plausible qui nous vient du site français, mais à prendre avec des pincettes, puisque aucune source proche du Sporting n'a pour le moment évoqué cet intérêt.

Brecht Dejaegere a disputé 100 matchs pour le TFC (35 cette saison pour 4 buts). Du côté de Courtrai et Gand, il s'était imposé comme l'un des joueurs les plus élégants de notre championnat, disputant 247 matchs pour les Buffalos et 74 pour le KVK.