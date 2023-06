Antony dans l'oeil de la police !

L'ailier de Manchester United est visé par une enquête de police.

Au cours de sa première saison à Manchester United, Antony n'a pas réussi à justifier pleinement l'investissement considérable de près de 100 millions d'euros consenti par les Red Devils (10 buts, 5 passes décisives en 47 matches, toutes compétitions confondues). Cependant, les problèmes principaux du joueur brésilien ne se situent pas sur le terrain, mais plutôt dans sa vie privée.

Une information explosive a été révélée par Globoesporte, indiquant que la compagne d'Antony, la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin, a déposé une plainte ce lundi pour violences domestiques, menaces et blessures corporelles. Gabriela Cavallin a déclaré avoir été agressée au cours du mois de mai et a décidé de porter plainte aujourd'hui. L'incident aurait eu lieu le 20 mai, alors qu'Antony était en Angleterre. Interrogée par les médias brésiliens, la DJ a confirmé cette nouvelle, sans toutefois préciser si l'agression présumée s'était produite à Manchester ou au Brésil. Gabriela a également demandé une mesure de protection d'urgence et a sollicité un examen médico-légal. Selon le rapport, Cavallin aurait déjà subi des attaques antérieures et a joint des photos d'abrasions ainsi que des messages menaçants au rapport de police.