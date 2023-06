🎥 Anderlecht et Joma, l'idylle continue

Après avoir tourné une page de plus de quarante ans avec Adidas qui était présent sur le maillot anderlechtois depuis 1976, le Sporting avait choisi de s'associer avec Joma à partir de la saison 2018-2019.

Ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht a annoncé qu'il prolongeait son partenariat avec l’équipementier espagnol Joma pour trois saisons supplémentaires.

"La saison dernière, le club a enregistré des chiffres records, notamment grâce à l'immense succès du populaire maillot noir BXL. Cette vareuse, conçue en collaboration avec Damso et vendue lors de la tournée internationale de l'artiste bruxellois, a été achetée plus de 15.000 fois. Le maillot exclusif conçu avec la marque de mode belge Arte a également été un point fort de la saison écoulée. Bien assez de raisons pour prolonger le partenariat avec JOMA. Cette saison, les deuxième et troisième maillots seront présentés à la fin du mois de juin. Le club a effectivement décidé de ne dévoiler le premier maillot, avec lequel le RSC Anderlecht jouera lors de ses rencontres à domicile, que juste avant le début de la nouvelle saison", peut-on lire dans le communiqué des Mauves.

"La coopération avec JOMA est un succès. Nous sommes donc très heureux de pouvoir continuer à nous développer ensemble dans les années à venir et d'aspirer à établir de nouveaux records. JOMA est un partenaire qui réfléchit avec le club et qui obtient des résultats. Nous sommes très impatients de découvrir les nouveaux maillots prometteurs", a déclaré le CEO Non Sports Kenneth Bornauw.