L'Ukraine tient son nouveau sélectionneur

Après l’intérim de Ruslan Rotan à la tête de l'Ukraine, c’est Sergueï Rebrov qui a officiellement été choisi par la Fédération ukrainienne de football pour prendre les rênes de l'équipe nationale.

L'ancienne star du Dynamo Kiev était libre de tout contrat depuis son éviction à Al Ain (Émirats arabes unis) la semaine dernière après deux saisons en poste.

Serhiy Rebrov is new head coach of the National Team of Ukraine pic.twitter.com/iWQhvK4B9k