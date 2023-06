Noa Lang prophète en son "pays"

Pour le Club, la campagne en Jupiler Pro League est à oublier rapidement. Les supporters n'ont pas eu beaucoup d'occasions de se réjouir, mais ils ont tout de même dû élire le "Joueur de l'année". C'est Noa Lang qui est sorti vainqueur des votes.

Depuis la fin de la saison, les supporters brugeois ont eu le temps de voter. C'est Lang qui a recueilli le plus de voix. Le jeune Néerlandais a connu un départ lent en raison de blessures, mais il s'est envolé après la Coupe du monde (comme l'un des rares joueurs de Bruges). Avec ses dribbles imprévisibles et ses statistiques en hausse, Lang a marqué neuf buts et délivré sept passes décisives.

Grâce à lui, le Club de Bruges semble avoir tiré le meilleur parti de ces derniers mois. Pour le reste, le bilan est plutôt sombre, à l'exception du triomphe historique en Ligue des champions. Le champion en titre de la JPL a montré des fragilités et n'a pas fait mieux qu'une quatrième place, malgré un rôle décisif en tant que plaque tournante.