Kevin De Bruyne donne des nouvelles de sa blessure

Pourtant bien rentré dans son match, le Diable Rouge a dû sortir après 35 minutes de jeu au profit de Phil Foden ce samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan (1-0).

Sorti peu avant la mi-temps, Kevin De Bruyne a pu soulever le trophée de la Ligue des champions et a donné de ses nouvelles à l'issue de la rencontre.

"C’est le football, j’avais pas mal de problèmes avec mon ischiojambier et c’était la troisième fois qu’il lâche. C’est craqué et c’est dommage car j’étais bien dans mon match. J’ai créé des occasions, mais à la fin on gagne et c’est le plus important. Non c’est pas chouette de sortir, mais c’est bien que ça se termine comme ça, je pense qu’on mérite de gagner. C’est le moment de profiter, de faire la fête, la saison est terminée", a expliqué le Diable Rouge au micro de Canal +.