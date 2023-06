L'Antwerp doit à nouveau faire une croix sur ce transfert

La seconde fois...ne sera pas la bonne. Le Great Old, récent champion de Belgique, va à nouveau manquer un potentiel très beau et prestigieux transfert.

Le nom de Daley Blind (33 ans) avait déjà été cité cet hiver du côté de l'Antwerp. Marc Overmars, qui le connait bien de l'Ajax, avait tenté de recruter. Mais l'international néerlandais avait finalement décidé de rejoindre librement le Bayern Munich.

6 mois plus tard et un passage raté en Bavière, Blind se retrouve à nouveau libre. L'occasion pour l'Antwerp de s'offrir les services de ce joueur très expérimenté ? Eh bien non. Car selon Mundo Deportivo et Marca, Blind devrait prochainement s'engager avec Girona.