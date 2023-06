"Il serait d'une valeur inestimable pour nous" : le Standard concurrencé par un autre club belge pour Michael Frey

Sur une voie de garage à l'Antwerp, Michael Frey suscite de l'intérêt en Belgique. Il est question de lui au Standard, mais aussi à Malines.

Malgré ses 24 buts inscrits en championnat la saison dernière, Michael Frey n'est plus en odeur de sainteté à l'Antwerp depuis l'arrivée de Vincent Janssen. Prêté à Schalke 04 lors de la deuxième partie de saison, il reviendra à Anvers pour la reprise mais ne devrait pas s'éterniser au Bosuil.

Le Standard l'aurait dans son viseur mais n'est désormais plus seul sur le dossier. Du côté de Malines, on ne cache pas son envie de signer le buteur suisse. Dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen, Tim Matthys déclare : "Il serait d'une valeur inestimable pour nous. Nous devons toutefois tenir compte de nos contraintes financières. De plus, de nombreux clubs doivent encore recruter. Une fois que tout le monde aura commencé à se préparer, l'écart entre l'offre et la demande se réduira".

Michael Frey ne dispose plus que d'un an de contrat à l'Antwerp, ce qui diminue les frais de transfert potentiels.