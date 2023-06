Ostende a trouvé le remplaçant de Gauthier Ganaye, parti au RWDM

Le KV Ostende a dit au revoir à son ancien directeur sportif, le Français Gauthier Ganaye, depuis plusieurs semaines. Le club côtier n'a peut-être pas encore de nouveau coach, mais a bien un nouveau dirigeant.

Ce lundi, le KV Ostende a officialisé la nomination de Nils Vanneste au poste de directeur sportif. Vanneste officiait en tant que directeur sportif chez les jeunes d'Ostende depuis 5 ans.

"Avec Nils Vanneste, nous nommons un manager sportif qui connaît le club et le championnat et qui a fait un excellent travail au sein de notre équipe de jeunes ces dernières années, comme en témoignent le titre des moins de 21 ans et les finales de coupe de ces mêmes moins de 21 ans et moins de 18 ans", a expliqué le conseil d'administration du club dans un communiqué.

ℹ️ Officiële clubcommunicatie:

💚❤️💛 Nils Vanneste aangesteld als Sportief Manager, ook wijziging in bestuur.

👀 Lees er alles over 👉 https://t.co/hYmXZAPcx1 pic.twitter.com/t18rVGYkXb — KV Oostende (@kvoostende) June 19, 2023

La saison prochaine, Ostende aura un seul objectif : la remontée en D1A. "C'est un honneur pour moi d'avoir cette opportunité et je ferai de mon mieux pour constituer l'équipe la plus forte possible dans le cadre du budget disponible. Il y a beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, à commencer par la nomination d'un nouveau staff technique. Les discussions se poursuivent et j'espère qu'elles aboutiront très bientôt", a fait savoir Vanneste.

En outre, le KVO a annoncé un autre changement en interne : "L'actionnaire Krishen Sud rejoint le conseil, remplaçant Paul Conway de l'actionnaire minoritaire PMG. La recherche d'un nouveau directeur général est également en cours", conclut le communiqué.