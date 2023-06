Officiel : l'Union s'offre un cinquième renfort

L'Union Saint-Gilloise s'offre un cinquième renfort estival avec l'arrivée de Mathias Rasmussen en provenant du Brann Bergen. Le jeune Norvégien a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Le montant du transfert n'a pas été révélé.

En 87 matchs à Brann, il a signé 20 buts et 19 passes décisives. Il a notamment remporté la Coupe de Norvège avec son club.

Le club a précisé que Rasmussen participerait au premier entraînement collectif en fin de semaine.

