Lionel Messi va toucher un très gros pactole en MLS

L'international argentin a signé avec l'Inter Miami. Outre son salaire de base, il aura droit à plusieurs avantages.

Lionel Messi a récemment rejoint l'Inter Miami et a refusé le pont d'or qui lui était offert par l'Arabie saoudite à son départ du Paris Saint-Germain. S'il ne touchera pas un salaire astronomique saoudien, l'Argentin aura droit à un sacré pactole aux Etats-Unis.

En effet, selon le propriétaire de l'Inter Miami, Jorge Mas, le salaire de Messi tournera entre 45 et 55 millions d'euros par an ("50 et 60 millions de dollars"). Un salaire qui ne semble pas si énorme sauf en comparaison des autres contrats en vigueur en MLS. Pour ne prendre qu'un exemple : avant l'arrivée de Messi, le joueur de mieux payé du championnat nord-américain s'appelait Xherdan Shaqiri avec... 8,2 millions de dollars par an.

En plus de ce salaire, il faut que Messi ajoute une part des maillots vendus par le club à son nom ainsi qu'une part des droits TV détenus par Apple.