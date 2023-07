Un prétendant clame son admiration pour Noa Lang

La saga Noa Lang n'a pas fini de faire parler d'elle. L'ailier néerlandais du Club de Bruges a clairement affiché ses envies de départ pour cet été.

Lang avait expliqué lors des matchs des Pays-Bas lors du Final Four de la Ligue des Nations qu'il n'excluait pas un retour en Eredivisie. Le PSV, club majeur aux Pays-Bas, se serait d'ailleurs intéressé à lui. Le prix demandé par le Club de Bruges - 12 millions d'euros - compliquerait les choses. La presse néerlandaise expliquait même que le PSV se serait retiré des négociations.

Questionné par les médias bataves quant à l'intérêt du PSV, le coach Peter Bosz s'est montré dithyrambique envers l'ailier. "J'aime voir venir de bons joueurs. Et Noa Lang est un bon joueur. Nous parlons à un certain nombre de joueurs. Noa est un bon joueur et nous verrons si nous pouvons le faire venir", a déclaré Bosz.

Ainsi, le dossier ne semble pas totalement clos. "C'est un casse-tête, surtout si tôt dans la période des transferts. Mais je ne vais pas nier qu'il y a des contacts", a rajouté Peter Bosz.