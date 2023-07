Vanheusden, les grandes confidences sur son retour au Standard

Zinho Vanheusden est de retour au Standard de Liège. Le défenseur belge et ancien capitaine des Rouches sera prêté avec option d'achat pour une saison.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, le père de Zinho Vanheusden a donné les raisons qui ont motivé son fils à revenir à Sclessin.

"Le Standard est son premier amour et on ne l'oublie jamais", a expliqué Johan Vanheusden. "Nous espérons qu'il pourra oublier tout ce malheur (dû aux blessures, nda) et qu'il pourra prendre un nouveau départ. Zinho a beaucoup donné pour que cela soit possible, mais cela n'a pas d'importance. Mon fils est heureux et se promène toujours avec un grand sourire."

Le défenseur central a été séduit par le projet du club. "Les discussions avec Carl Hoefkens ont été positives et aujourd'hui (mardi), il s'est déjà entraîné avec le groupe. Qu'est-ce qu'un homme peut vouloir de plus ? Pour moi, il peut jouer au Standard pendant encore 15 ans", a continué le père de Zinho.