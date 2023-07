Officiel : Noa Lang devient la recrue la plus chère de l'histoire de son nouveau club !

Cette fois c'est fait, Noa Lang ne sera plus un joueur du Club de Bruges la saison prochaine. L'international néerlandais devient la recrue la plus chère de l'histoire du PSV Eindhoven.

Un feuilleton long de plus d'un an, qui touche enfin à sa fin en ce début de mois de juin. On l'avait compris à ses multiples interviews, Noa Lang voulait quitter la Jupiler Pro League cet été, comme ce fut déjà le cas en fin de saison dernière. Près de trois ans après son arrivée, le Néerlandais s'en va.

Il y a douze mois, Bruges espérait encore 25M€ pour son ailier gauche, qui a fait ses débuts avec les Oranje en octobre 2021 (7 sélections, 2 buts). Si un montant diminué de moitié avait été évoqué, le Club peut s'estimer heureux de l'accord conclu avec le PSV.

En effet, l'international néerlandais devient tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire de la formation d'Eindhoven. Selon les informations de Fabrizio Romano, une indemnité de 15M€ est évoquée, ce qui le place devant Mateja Kezman, Lozano et Bruma.

Toujours selon le journaliste italien, Lang a signé ce samedi un contrat de cinq ans avec le PSV, jusqu'au 30 juin 2028, donc. Le joueur de 24 ans, qui a passé sa visite médicale ce vendredi, sera donc passé par les trois grands rivaux aux Pays-Bas : Feyenoord (formation de 2005 à 2013), l'Ajax Amsterdam (2013-2020) et donc le PSV.