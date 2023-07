Anderlecht pousse pour une ancienne connaissance de Brian Riemer à Brentford

Sergi Canos pourrait être la prochaine recrue anderlechtoise. L'Espagnol a été prêté à l'Olympiakos la saison passée.

Entraîneur adjoint de Thomas Frank pendant quatre ans à Brentford, Brian Riemer pourrait voir débarquer au Lotto Park un profil familier. En effet, Het Nieuwsblad rapporte que les Mauves font le forcing pour attirer Sergi Canos, un ailier droit espagnol de 26 ans, propriété de Brentford.

Titulaire lors de la première saison du club en Premier League, Canos était plus à la peine la saison passée, ce qui lui a valu un prêt de six mois à l'Olympiakos. En Grèce, il a inscrit 4 buts et délivré 3 assists en 6 matchs.

Le garçon renseigne également des années de formation au FC Barcelone et à Liverpool, ainsi que près de 200 matchs disputés en Championship. L'idée serait de le faire venir en prêt. Pouvant également jouer à gauche, il serait susceptible de pallier un éventuel départ de Francis Amuzu.