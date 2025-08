"S'ils ne battent pas Tiraspol, ce sera fini pour moi, je ne regarderai plus aucun match d'Anderlecht"

Anderlecht a déjà vécu un premier tournant de sa saison avec cette triste élimination contre Häcken. Les critiques sont très virulentes après ce non-match en Suède.

Les cinq buts marqués contre Westerlo ont ramené l'enthousiasme au Lotto Park. Mais loin du danger permanent contre les Campinois, la première mi-temps fantomatique contre Häcken a fait mal à tout le club. Au nord du pays, les consultants sont déjà fatalistes en évoquant le Sporting, à l'image de Johan Boskamp.

Interrogé par Het Belang van Limburg sur l'enjeu que représente la Conférence League, Boskamp a fait...du Boskamp : "Allez vous faire fo*utre avec votre Conference League ! Ils pourraient tout aussi bien être éliminés dès les qualifications. J'ai vu le Sheriff Tiraspol jouer contre le FC Utrecht. Sérieusement, s'ils ne les battent pas, c'est fini pour moi. Je ne regarderai plus aucun match d'Anderlecht. Ils ne méritent pas non plus de jouer en Europe".

Besnik Hasi déjà sous pression

Dans Het Nieuwsblad, Franky Van der Elst est tout aussi désabusé : "Parfois, je me demande vraiment ce que je suis en train de regarder. Ou si je ne devrais pas plutôt faire autre chose". Le fait qu'Häcken était déjà en pleine saison, contrairement à Anderlecht ? Il ne veut pas en entendre parler : "Mais alors, quand seront-ils prêts? Auparavant, la saison commençait et il fallait juste être prêt. C'était la mentalité."

L'ancien Diable Rouge déplore le contraste entre tous les artifices de communication du club et la réalité sur le terrain : "Si vous commencez la saison avec un certain niveau d'ambition, cela ne devrait pas se produire".

Du positif ? Il parvient malgré tout à en trouver : "Après coup, on peut remettre en question certaines décisions, mais peut-être que cette élimination aidera également à prendre certaines décisions plus rapidement. Comme le fait qu'il faut vraiment oser faire confiance à De Cat, par exemple. Et que Bertaccini devra immédiatement avoir sa chance".