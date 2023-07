"C'est vrai, je ne suis pas le plus facile, mais Noa Lang est Noa Lang"

Voilà Noa Lang au PSV Eindhoven. Le Néerlandais rentre au pays par la grande porte et avec un statut d'international Oranje.

Pour sa première interview, Noa Lang (24 ans) n'a pas eu besoin de faire les présentations, mais a tenu un discours typique de sa personnalité haute en couleurs. "Une surprise que je signe ici ? Peut-être un peu, oui, peu de gens s'attendaient à ce que je revienne aux Pays-Bas, mais j'y ai toujours été ouvert et c'était un choix facile", déclare-t-il à ESPN.

Lang est connu en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas : "Je vais m'intégrer ici, croyez-moi. Le club sait ce qu'il amène. Je reste toujours moi-même, et si vous me connaissez, vous savez que vous pouvez compter sur moi", assure l'ex-Brugeois.

"Je suis quelqu'un qui se donne toujours à 100% pour son club avec fierté. Ok, je ne suis peut-être pas le plus facile à vivre, mais c'est ce qu'est Noa Lang. Et Noa Lang est là pour prester", conclut Lang en mode Alain Delon.