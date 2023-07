Julien Maggiotti, un ancien fonctionnaire corse pour redonner de l'allant à l'attaque de Charleroi

Julien Maggiotti est revenu sur la pointe des pieds à Charleroi. Pourtant, le milieu offensif corse est déterminé à s'imposer après un parcours atypique.

Des premiers mots un an après son arrivée au club. Sur les canaux officiels du Sporting Charleroi, Julien Maggiotti affiche à 27 ans l'appétit de ceux qui découvrent la première division : "J'ai assez profité, aujourd'hui je suis prêt à passer à autre chose". C'est que le natif de Bastia a pris son temps avant de monter dans le train du football professionnel mais s'y accroche farouchement depuis qu'il a sauté dans le bon wagon.

Il y a cinq ans, sa percée dans le monde pro était encore lointaine et entourée de beaucoup de "si". A l'époque, Maggiotti est encore défenseur central au Gallia Lucciana, un club corse évoluant en National 3, la cinquième division française. Faisant passer à l'aiguille de la balance la barre des 100 kilos, il profite des charmes de l'Île-de-beauté et ne voit pas de raisons de s'en priver : "Se lever le matin pour aller travailler, aller boire un café avec les amis au village, entraîner les enfants, jouer à Lucciana, j’aimais cette vie-là » explique-t-il à So Foot.

« Je n’avais pas l’hygiène de vie pour jouer en professionnel alors qu’en amateur, on arrive toujours à compenser. J’avais le rythme de vie d’un travailleur" poursuit celui qui est tour à tour serveur, ferronnier et employé de mairie. Passé milieu de terrain puis meneur de jeu, il prend conscience de son potentiel à l'occasion d'une rencontre déclic avec Pascal Camadini (ancien joueur de Bastia) lors d'un match de five.

Camadini l'incite à sortir de sa zone de confort pour ne pas avoir de regrets. Le message passe parfaitement : l'année de ses 24 ans, Maggiotti perd 19 kilos et marque 10 buts en 15 matchs avant que le coronavirus ne stoppe la compétition. Suffisant pour convaincre Stéphane Rossi, un entraîneur corse qui l'embarque dans ses bagages lorsqu'il signe à Cholet, deux divisions plus haut.

L'acclimatation prend du temps, avec 4 buts en 25 matchs lors de la première saison. Mais le Stade Lavallois lui offre une autre opportunité de montrer ce qu'il vaut en National. Et s'en félicite vite : avec 6 buts et 11 assists, il est une de pièce maîtresse de l'équipe qui arrache le titre de champion et la promotion en Ligue 2.

C'était il y a un an, moment où Charleroi flaire le bon coup et le transfère, perpétuant ainsi la présence corse dans le noyau après le départ de Nicolas Penneteau douze mois plus tôt. Sauf que pour adoucir la transition avec la première division, le joueur repart immédiatement à Laval pour se frotter à Ligue 2.

Un test passé haut la main par Maggiotti qui inscrit 7 buts et délivre 4 assists lors des 15 premiers matchs. Avant de se déchirer les ligaments croisés et de rester à l'infirmerie jusqu'à la fin du mois de mai. Un coup du sort qui ne change rien au plan carolo au vu de son excellent début de saison : cette fois, le Corse sera intégré dans l'effectif et aura sa chance en présaison.

