L'exode des cadres pose un défi d'envergure à Marc Brys et OHL

Sept jours seulement avant la reprise de la Jupiler Pro League. Comme chaque année, Walfoot.be vous présente chaque équipe quelques jours avant le début de la compétition. Voici OHL, qui doit lutter contre le départ de nombreux cadres.

Déterminé à faire un pas en avant et à poursuivre sa progression, OHL a très bien débuté la saison dernière. Avec un Al-Tamari en constente progression, un Thorsteinsson menaçant qui avait privilégié ce projet à celui du Standard et l'expérience d'Holzhauser, les Louvanistes semblaient bien armés : cinq victoires lors des huit premiers matchs, avec des pertes de points contre l'Antwerp, Anderlecht et Bruges.

La victoire à Sclessin en début de saison est un message clair. A ce moment de la compétition, personne ou presque ne doute : les joueurs de Marc Brys disputeront les Play-Offs 2. Par la suite, le ciel se couvre. OHL tombe dans un jeu trop stéreotypé et de bien trop nombreuses occasions sont galvaudés. Les partages s'enchaînent, Louvain échoue à deux points de son objectif.

Comment vivre après le départ des cadres ?

Certains éléments très solides ont quitté Den Dreef cet été. Le meilleur buteur Mario Gonzalez est arrivé en fin de prêt, tandis que Louis Patris a rejoint Anderlecht. En fin de contrat, Mousa Al-Tamari a quand à lui signé à Montpellier, alors que Ouedraogo et Gamboa ont aussi quitté le navire. Enfin, OHL finalise les derniers détails du transfert de Casper De Norre vers Millwall.

Dans l'autre sens, un certain nombre de joueurs prêtés reviennent. Mandela Keita est l'un d'eux, mais il peu probable que Louvain puisse conserver le jeune milieu de terrain. Si Alexandro Calut est venu du Standard et Konan N'Dri d'Eupen, Banzuzi, Misao et Shlomo arrivent d'un championnat étranger et demeurent une inconue.

En préparation, Louvain s'est successivement imposé contre Bertem-Leefdaal, Malines, Tirlemont, le Beerschot et Beveren, avant de subir la foudre du grand-frère de Leicester (4-2).

Trop juste pour le top 6 ?

Avec des joueurs comme Patris, Gonzalez, et Al-Tamari qui sont partis et De Norre qui ne sera bientôt plus là, Marc Brys n'aura pas la tâche facile pour constituer une équipe encore meilleure que la saison dernière, bien que Louvain soit connu pour s'agiter lors des dernières journées du mercato.

Avec le changement de format, OHL aura cependant de grandes chances de se qualifier pour les Play-Offs 2 (places 7 à 12)... et de rester en lice pour le dernier siège européen.