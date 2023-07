Noa Lang ne fait déjà rien comme les autres au PSV

L'ancien bad boy du Club de Bruges rêvait de porter le numéro 10 au PSV. Ce sera finalement le numéro 7...alors que le 10 est libre.

On avait rarement connu un feuilleton aussi long pour un simple choix de numéro de maillot. Deux semaines après son départ du Club de Bruges, Noa Lang vient juste d'officialiser qu'il porterait le numéro 7.

L'ailier néerlandais est arrivé à Eindhoven avec l'espoir de porter le 10. Mais il était déjà pris par Xavi Simons, ce qui a forcé Lang à se rabattre sur le 7. Il y a quelques jours, Simons a été racheté par le PSG, ce qui rendait le 10 à nouveau disponible.

On ne saura jamais si Lang a encouragé le PSG à rapatrier Simons, ce qui est en revanche certain, c'est qu'il a poussé pour récupérer son numéro. Mais face au nombre de maillots vendus à l'effigie de Lang et floqués du numéro 7, l'enfant terrible a dû faire machine arrière en annonçant lui-même dans une vidéo qu'il garderait son numéro. Tout ça pour ça...