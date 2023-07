Kompany proche de relancer un ancien d'Anderlecht ?

Cela fait plusieurs semaines que l'on parle d'Albert Sambi Lokonga à Burnley. A Arsenal, le milieu de terrain belge ne semble plus être dans le coup.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, les discussions entre les deux clubs seraient "avancées". Lokonga pourrait rejoindre avec Burnley dans le cadre d'un prêt, assorti d'une option d'achat - obligatoire en cas d'un certain nombre de matchs joués.

Lokonga aurait d'abord privilégié l'Espagne, mais Burnley et Kompany serait la solution la plus concrète pour le futur du joueur. En cas d'arrivée à Burnley, Lokonga sera entraîné par un coach qui le connait très bien de son époque d'Anderlecht et qui avait permis son explosion aux yeux du grand public.

🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Infos Sambi Lokonga :

🇧🇪 Talks advanced on their way between #ArsenalFC and #BurnleyFC to find an agreement with a loan including an option to buy that could be mandatory in case the Belgian midfielder plays a certain number of matches.

🤔💡 First idea of the Belgian Red… pic.twitter.com/FxmjOFYHaL