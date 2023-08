Cet ancien Diable Rouge prépare son grand retour

Thomas Vermaelen (37 ans) est, depuis la fin de l'ère Roebrto Martinez, sans fonction. L'ancien Diable Rouge devrait bientôt retrouver du service.

En voilà un qui devrait profiter de la restructuration au sein des équipes de jeunes. Dernièrement, c'est Jacky Mathijssen (coach des U21) et Filip De Wilde (coordinateur des entraîneurs des gardiens des jeunes et entraîneur des gardiens des U21 et U15, qui en ont subi les conséquences.

Selon les informations d'Het Laatste Nieuws, Vermaelen (qui était pressenti à la tête de Saint-Trond avant l'arrivée de Finck) serait proche de retrouver un poste au sein de la fédération.

L'ancien Diable Rouge (85 sélections) est en effet pressenti pour reprendre les rênes de l'équipe nationale U19.