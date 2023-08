René Weiler a encore frappé : "Un exploit extraordinaire"

Le Racing Genk prend la porte sans gloire face au Servette Genève. René Weiler s'est rappelé au bon souvenir du football belge...

Cela fait 6 ans cette année que René Weiler remportait le championnat de Belgique avec Anderlecht - le dernier titre de champion du RSCA. Personne ne pouvait prévoir cela à l'époque, quand Weiler était licencié sans ménagement la saison suivante.

Ce mercredi, il a donc pris une petite revanche symbolique sur le football belge, en éliminant un Genk pourtant à 11 contre 10 dès la 3e minute. "Nous avons réussi un exploit", estimait Weiler après la rencontre. "C'est extraordinaire pour nous et le football suisse".

L'ancien entraîneur d'Anderlecht sait que tout s'est joué sur des détails : le mental, "mais aussi un peu de chance", assure René Weiler. Jusqu'aux tirs au but : "Mes joueurs ont très bien tiré, et ceux de Genk avaient peut-être un peu plus de pression en jouant devant leur public", estime le Suisse. "Toute l'équipe a été très forte, on mérite cette qualification. Ca donne de la confiance pour la suite".