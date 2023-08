Le Standard annonce une prolongation juste avant le coup d'envoi face à l'Union !

Le Standard gâte ses supporters pour la première de la saison à Sclessin. La prolongation du nouveau capitaine, Aron Donnum, a été annoncée.

Décidément, Aaron Donnum (25 ans) voit son statut changer sous Carl Hoefkens. Le Norvégien, parfois un peu irrégulier la saison passée mais qui avait fini par se mettre le public de Sclessin dans la poche, était le nouveau capitaine du Standard suite au départ de Noë Dussenne.

Et ce vendredi soir, à quelques minutes du coup d'envoi de Standard - Union Saint-Gilloise, Donnum a une nouvelle fois été mis à l'honneur. Lui qui n'avait plus qu'un an de contrat à Sclessin est désormais lié au club jusqu'en 2025. De quoi fêter sa première à domicile brassard au bras avec un grand sourire.

Depuis son arrivée au Standard en provenance de Valerenga, Aron Donnum a disputé 70 matchs pour 6 buts et 11 passes décisives.