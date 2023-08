L'Antwerp devance Kompany et réalise un joli coup !

Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'Antwerp suivait de près Coulibaly. Les Anversois verraient en le défenseur français formé au PSG le remplaçant de William Pacho, parti cet été à l'Eintracht Francfort.

L'international U20 français (2 sélections) était d'abord vu comme une alternative en vue de complications dans le dossier Gustaf Lagerbielke ( Elfsborg).

Visiblement, le Great Old aurait décidé sur le dossier Coulibaly, et serait parvenu à ses fins ! Sacha Tavolieri confirme que le joueur va rejoindre les Anversois sous forme d'un prêt assorti d'une option d'achat.

Un joli coup, pour un joueur qui devait d'abord rejoindre Burnley - sous forme de prêt, avec une obligation d'achat entre 16 et 18 millions d'euros - avant que le deal ne capote.

🔴🇫🇷 Royal #Antwerp FC got Soumaïla Coulibaly (#BVB) on a loan with an option to buy. Confirmed. #RAFC #mercato #JPL