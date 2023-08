Les sorties catastrophiques de Nurudeen vont manquer à la Pro League

Nurudeen ne devrait plus jouer longtemps. Le club germanophone annonce en effet le prêt de Gabriel Slonina par Chelsea.

Le gardien de but américain Gabriel Slonina jouera cette saison pour la KAS Eupen. Le FC Chelsea, où Slonina est sous contrat depuis un an, a conclu un accord de prêt avec le joueur de 19 ans et la KAS Eupen jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen : « Pour la KAS Eupen, c’est une chance unique d’engager pour une saison un gardien de but avec le talent et la classe de Gabriel Slonina. Car avant son transfert à Chelsea, plusieurs grands clubs européens étaient intéressés à l’engager. Nous nous réjouissons de travailler avec Gabriel Slonina et sommes persuadés qu’il apportera du soutien à notre équipe et qu’il nous aidera à atteindre les objectifs de cette saison. Nous souhaitons la bienvenue à Gabriel dans l’équipe de la KAS Eupen ».

Depuis le début de la saison, Eupen a signé un beau 4 points sur six, avec une victoire sur la pelouse de Genk lors de la deuxième journée de championnat.