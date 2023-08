Officiel : John Textor s'offre Diego Costa

Cela faisait un petit temps que la planète foot n'avait plus entendu parler de Diego Costa. La tête brûlée de 34 ans est réapparue du côté de Botafogo.

15 ans après son départ du Brésil pour s'imposer en costaud sur les pelouses européennes, Diego Costa était déjà revenu au pays en signant à l'Atletico Mineiro en 2021. Il était ensuite en Angleterre, à Wolverhampton l'été dernier.

Loin de sa meilleure forme, l'ancien goleador de Chelsea et de l'Atletico Madrid n'a inscrit qu'un seul but en Premier League avec les Wolves, qui n'ont pas prolongé son contrat.

Sans club depuis un peu plus d'un mois, Diego Costa a retrouvé un employeur. Il vient en effet de signer pour six mois à Botafogo. Le club brésilien est détenu par John Textor et fait donc partie de sa galaxie, au même titre que Lyon ou le RWDM. Pas sûr pour autant que cela le fera débarquer au Stade Machtens en janvier.