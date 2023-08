Hugo Cuypers continue sur sa lancée... et un club pourrait en faire son transfert record !

Hugo Cuypers va-t-il quitter La Gantoise ? En ce début de saison, il est en grande forme, et confirme sa saison 2022-2023 de folie.

Hugo Cuypers (26 ans) est dans la forme de sa vie. L'attaquant de La Gantoise a déjà inscrit... 9 buts en 6 rencontres cette saison (3 en JPL, 6 en Europe !), et ses chiffres sur l'année 2023 sont pour le moment parmi les meilleurs d'Europe.

Cela n'échappe à personne : pas à Domenico Tedesco, qui est régulièrement en tribunes lorsque La Gantoise joue, et pas aux clubs européens. Selon Het Belang van Limburg, un club est particulièrement intéressé : le FC Bologne.

Le club de Serie A a récemment perdu Marko Arnautovic en faveur de l'Inter Milan, et aurait jeté son dévolu sur Cuypers pour le remplacer. Problème : La Gantoise n'est pas vendeuse, et demanderait une somme très élevée pour le buteur belge. On parle de 15 millions d'euros : pas grand chose au prix du marché, mais rien moins qu'un transfert record pour Bologne.

Reste donc à voir si Gand et Bologne négocieront pour trouver un accord ; Cuypers, de son côté, ne semble pas pressé, même si à 26 ans, ce serait là une belle étape dans sa carrière. Une autre serait de goûter à la sélection belge en septembre, et cela semble bien engagé.