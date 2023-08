Gianni Bruno revient sur sa relation avec Vanhaezebrouck : "Ce n'est pas un as de la communication, mais il y a un minimum"

Prêté à Saint-Trond la saison dernière, Gianni Bruno est revenu sur sa situation à La Gantoise. Malgré une bonne préparation, il a été totalement écarté par Hein Vanhaezebrouck après une blessure à la hanche, sans aucune explication.

Pourtant convoité par plusieurs clubs belges, Gianni Bruno a finalement rejoint la D2 turque et Eyüpspor. Une envie de quitter le pays de la part du joueur, malgré une dernière saison prolifique (20 buts) sous les couleurs de Saint-Trond, en prêt.

Arrivé en 2021 à la Ghelamco Arena, Gianni Bruno a vécu de bons débuts avec les Buffalos. Une blessure à la hanche plus tard, le voilà totalement hors des plans de Hein Vanhaezebrouck. Et ce n'est pas une nouvelle blessure aux adducteurs en fin de saison qui allait arranger les choses. Pour Eleven Sports, le Belgo-italien parle de son départ de La Gantoise.

"Quand j'ai signé à Gand, j'ai eu une conversation avec Hein Vanhaezebrouck et le feeling était bon. Tout se passait bien en préparation, puis je me blesse début septembre. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu aucune nouvelle de lui, du jour au lendemain. On sait que ce n'est pas un as de la communication, mais nous sommes des joueurs de football et nous restons humains. C'est la moindre des choses de donner des explications."