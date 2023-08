🎥 Gianni Bruno évoque ses offres reçues de clubs belges : "Oui, j'ai vu les messages des supporters du Standard"

Pourtant prolifique à Saint-Trond, Gianni Bruno s'est retrouvé sur une voie de garage à La Gantoise, avant de signer en D2 turque au grand dam des supporters du Standard.

Sur une voie de garage à La Gantoise après un prêt pourtant fructueux à Saint-Trond, Gianni Bruno a surpris tout le monde en prenant la direction d'Eyüpspor, en D2 turque. L'attaquant belgo-italien avait bien reçu des offres de clubs de Jupiler Pro League, mais celles-ci ne lui convenaient pas vraiment.

"Au mois d'avril, Malines et Westerlo se sont manifestés. Les deux clubs étaient intéressants pour moi, même si ce n'était pas mon but de rester en Belgique. Mais les offres sont arrivées très tôt et c'était difficile pour eux de payer la somme que demandait Gand et mon salaire."

Plus tard cet été, le buteur aux 20 réalisations la saison dernière a reçu une nouvelle proposition en Pro League, une nouvelle fois déclinée. "J'ai aussi reçu une offre d'Eupen, mais avec tout le respect que j'ai pour le club, j'avais envie de connaître un autre challenge et je n'étais pas intéressé par la proposition."

🎙| Plusieurs clubs Belges auraient aimé s'attacher les services de Gianni Bruno. 🇧🇪 pic.twitter.com/NviBcIndpG — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) August 17, 2023

Réclamé par les supporters du Standard, Gianni Bruno n'a finalement jamais reçu d'offre de son club formateur, qui n'aurait jamais pu s'aligner sur son salaire conséquent. "Jouer à Liège pour un Liégeois, c'est difficile de refuser. Le Standard reste un très grand club en Belgique et celui ou j'ai été formé. J'ai vu les commentaires sur les réseaux et il y a eu quelques discussions avec mon agent, mais je pense que le Standard demandait un prêt, ce qui est impossible quand il ne reste qu'un an de contrat. De plus, ils recherchent des profils bien précis qui ne correspondent pas vraiment au mien."