Un ancien Diable Rouge défend fermement Carl Hoefkens

Carl Hoefkens avait imaginé le début de saison avec le Standard différent. Les Rouches sont avant-derniers avec 1 sur 12, mais Philippe Albert prend l'entraîneur sous son aile.

"Sera-t-il en danger ? J'espère que non", a répondu Albert à la RTBF. "Il doit travailler avec un noyau limité. Quand la période des transferts sera terminée et qu'il aura deux ou trois joueurs de plus, nous pourrons évaluer son travail. Hoefkens est-il le problème ? Je ne pense pas, c'est le niveau de l'équipe qui est en cause.

Le Standard possède d'excellents jeunes, mais ils ne vont pas réussir seuls. "La jeunesse doit entourer l'expérience. Il est difficile de les intégrer dans un effectif, un groupe qui se cherche encore. Plus vite les résultats seront bons, mieux ce sera pour les jeunes. Hoefkens pourrait mettre Bokadi au poste de numéro six pour le bien de l'équipe. Il peut récupérer le ballon et apporter un peu d'expérience au milieu de terrain. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui.

Dimanche, le Standard se rendra au KV Courtrai pour y jouer la lanterne rouge. Au vu du classement actuel, il s'agit déjà d'un match à six points.