Une pelouse en sale état à Anderlecht ? Brian Riemer s'explique après les critiques de l'Union

Alexander Blessin s'est permis de se plaindre de l'état de la pelouse du Lotto Park, avant la réception du FC Lugano. Et si ces critiques ont été vues comme culottées par certain, l'entraîneur de l'Union n'avait pas tort, comme Brian Riemer l'a reconnu aisément.

En conférence de presse d'avant-match, Alexander Blessin avait souligné le mauvais état dans lequel se trouvait le gazon du Lotto Park alors que l'Union Saint-Gilloise disputait un match très important face au FC Lugano. Et si les supporters du RSCA avaient pu se sentir froissés, force est de constater que la pelouse du stade d'Anderlecht n'est pas en grande forme.

Brian Riemer, interrogé à ce sujet, ne s'est pas caché. "Nous avons connu des difficultés avec notre pelouse cet été, c'est vrai", concède-t-il. "Les fortes pluies et l'humidité ont endommagé les racines. Mais désormais, c'est sous contrôle".

© photonews

Le jardinier en chef du Lotto Park, qui s'est excusé personnellement auprès de Blessin avant le match de jeudi, travaille donc dur avec son équipe. "Le nouveau gazon pousse bien, un traitement a été appliqué. Nous avons eu un problème de pelouse et nous en sommes conscients", regrette Brian Riemer.

"Mais désormais, notre jardinier m'a assuré que tout était sous contrôle. Je sais qu'il travaillera jour et nuit d'ici à dimanche pour que nous ayons le meilleur terrain possible dimanche face à Charleroi", espère l'entraîneur du RSC Anderlecht.

On ne peut que le souhaiter aux Mauves, car de fortes pluies sont encore au programme et il ne sera pas possible de rouler un nouveau gazon avant l'hiver, a priori. Et l'Union Saint-Gilloise, de son côté, va revenir au Lotto Park pour 3 rencontres de poules européennes dans les mois à venir... et paie sa location, avec le droit de se plaindre qui va avec.