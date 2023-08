Des absents à Anderlecht pour la réception de Charleroi ? Riemer dit tout

Anderlecht est sur une très belle série de victoires, et veut encore enchaîner face à Charleroi. Avec un groupe au complet ?

Après la défaite initiale face à l'USG, le RSC Anderlecht n'a plus rien lâché : trois victoires d'affilée, et une équipe qui semble monter en puissance. Face à Charleroi, les Mauves veulent confirmer. "C'est notre ambition, mais nous savons aussi que nous devrons être à 100% car Charleroi est une équipe solide", prévient Brian Riemer.

"Ils avaient un calendrier difficile et n'ont perdu qu'une seule fois. Leur problème est que des matchs nuls ne font pas progresser au classement, mais ils ne s'en tirent pas mal", estime l'entraîneur d'Anderlecht, qui espère pouvoir compter sur un groupe quasi au complet.

Lonwijk absent, quid d'Amuzu ?

Francis Amuzu, cependant, est incertain. "Il a des douleurs au pubis et est sous injection, mais a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui", précise Riemer. "Nous réfléchissons à son implication dimanche, le plan est qu'il s'entraîne ce samedi et nous verrons". Une absence est confirmée : celle de Justin Lonwijk.

"Il ne sera pas disponible, tout comme Amir Murillo qui revient progressivement à l'entraînement après sa blessure. On le réintègre lentement, il n'est pas encore prêt", explique Brian Riemer. Qu'en est-il des nouvelles recrues, Ludwig Augustinsson et Thomas Delaney ? S'ils viennent du même club (le FC Séville), leur situation est différente.

"Thomas est 100% fit. Cela a pu être un problème avec certaines de nos recrues mais pas pour lui, il est prêt ; reste à voir si ce sera pour débuter, car il n'a pas encore beaucoup pu travailler avec le groupe", détaille Riemer. "Pour Ludwig, c'est un peu différent, il manque de forme et aura besoin d'un peu plus de temps. Le plus important est d'éviter une blessure, nous ne voulons donc pas le lancer trop vite".