Théo Leoni... Diable Rouge ? Pourquoi ce n'est pas impossible - mais très prématuré

Théo Leoni réalise un début de saison de folie. Le jeune milieu de terrain du RSCA est l'un des meilleurs joueurs du championnat en ce moment, mais est-ce suffisant pour parler des Diables Rouges ?

C'était inévitable que le débat surgisse ce lundi. Un Sporting d'Anderlecht en grande difficulté avait déjà continué à compter plusieurs grands talents en équipe nationale, parfois de manière justifiée, parfois plus discutable ; quoi de plus naturel qu'un RSCA en tête (temporaire) du classement en compte aussi ?

Vendredi, la liste de Domenico Tedesco comptera sauf grosse surprise au moins 2 Mauves, à savoir Jan Vertonghen et Zeno Debast. Mais Philippe Albert, pour Le Soir, va plus loin : pour lui, Théo Leoni (23 ans) doit être repris également. Après... 12 matchs en équipe A pour Anderlecht.

Possible ?

C'est clairement un biais de récence qui pousse à penser de cette façon. Leoni venait d'offrir une prestation digne du "grand" RSCA, un niveau de jeu plus atteint par un milieu créatif de Neerpede depuis les débuts flamboyants de Yari Verschaeren. Mais c'était là sa... 6e titularisation avec l'équipe A du Sporting, et son premier but.

S'il garde ce niveau de jeu sur la longueur, Théo Leoni a sa place en sélection, il n'y a pas vraiment de doute à ce sujet. Comme un Hans Vanaken l'avait, comme... Olivier Deman en juin dernier, comme Bryan Heynen aurait déjà dû l'avoir. Mais l'appeler si tôt ferait se lever quelques sourcils (notamment du côté de Genk, où on a dû attendre bien longtemps pour qu'un certain Trésor soit repris).

Théo Leoni a la tête sur les épaules, et il faudrait que cela reste le cas. Déjà, Anderlecht "starifie" son kid de Neerpede, qui a l'éloquence que nous-autres journalistes apprécions tant en zone mixte. Même si l'ex-capitaine des U23 a déjà 23 ans, cette attention est nouvelle pour lui ; elle peut déstabiliser, épuiser. On ne pense pas vraiment que Leoni puisse "prendre la grosse tête", mais bien se retrouver moins serein qu'auparavant. Une sélection n'aiderait pas.

Mais reste un point indéniable : le milieu de terrain des Diables Rouges ne resplendit pas cet été. Youri Tielemans est sur le banc, Aster Vranckx, Dennis Praet et Leander Dendoncker ne jouent pas, Amadou Onana enchaîne les défaites, Kevin De Bruyne est blessé, Roméo Lavia pas encore intégré à Chelsea. Il n'est pas 100% impossible que, dans ce contexte, Tedesco, fasse à des adversaires assez abordables, opte encore pour un groupe comprenant quelques surprises. C'en serait une de taille...